شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح مصرف الإنماء إلى 1.3 مليار ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق مصرف الإنماء صافي ربح في الربع الأول من 2024 يقدر بنحو 1.314 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 0.5%، مقارنة بـ 1.300 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان المصرف على تداول، يعود سبب ارتفاع صافي الدخل إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 17.7٪.

وأضاف أن ذلك يعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي الدخل من التمويل والاستثمار ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وإيرادات العمليات الأخرى، وقابل ذلك انخفاض في دخل تحويل العملات.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض صافي دخل التمويل والاستثمار ودخل تحويل العملات وإيرادات العمليات الأخرى، وقابل ذلك ارتفاع في دخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.