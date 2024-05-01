أمانة الطائف تطرح 8 فرص استثمارية لتشغيل منافذ البيع في 3 حدائق كبرى بالطائف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

طرحت أمانة الطائف عدداً من الفرص الاستثمارية لتشغيل منافذ البيع في 3 حدائق كبرى بالمحافظة.

ودعت الأمانة الراغبين في الاستثمار، الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية التي طرحتها الأمانة على منصة “فرص”، والحصول على كراسة الشروط والمواصفات للتقدم بالعطاءات والعروض، حيث حددت الأمانة 29 مايو 2024م كآخر موعد للتقدم وفتح مظاريف العطاءات، مشيرة إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة هي تشغيل وصيانة عدداً من المنافذ بحديقة الفيصلية وحديقة أم العراد وحديقة الملك عبدالله.