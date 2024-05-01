الاقتصاد

بارتفاع 5%.. 7.6 مليار ريال قروضا سكنية من البنوك للأفراد في مارس

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف في شهر مارس الماضي، مسجلا 7.623 مليار ريال، بزيادة 5%، عن 7.251 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن "ساما" فإن القروض السكنية للأفراد من المصارف ارتفعت بنسبة 9.8%، على أساس شهري، مقارنة بـ 6.941 مليار ريال في شهر فبراير الماضي.

الفلل تستحوذ على 64.4% من التمويل

استحوذت الفلل على 64.4% من إجمالي القروض السكنية للأفراد، مسجلة 4.912 مليار ريال، منخفضة بنسبة 2.7%، مقارنة بـ 5.048 مليار ريال، في الشهر ذاته من العام الماضي، بينما ارتفع بنسبة 8.5%، مقابل 4.529 مليار ريال في شهر فبراير الماضي.

وبحسب النشرة فإن الشقق استحوذت على 29.3%، من إجمالي القروض السكنية للأفراد بنحو 2.237 مليار ريال، في شهر مارس الماضي.

القروض السكنية للأفراد

وارتفعت القروض السكنية المقدمة من المصارف للأفراد في قطاع الشقق بنسبة 28.2%، مقارنة بـ 1.745 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 12.9%، مقارنة بـ 1.980 مليار ريال في شهر فبراير الماضي.
واستحوذت الأراضي على 6.2%، من إجمالي القروض المقدمة للأفراد من المصارف في شهر مارس الماضي، مسجلة 474 مليون ريال.
وارتفعت القروض المقدمة للأراضي بنسبة 3.7% على أساس سنوي، مقابل 457 مليون ريال في الشهر نفسه من 2023، فيما ارتفعت بنسبة 9.5%، على أساس شهري، مقارنة بـ 433 مليون ريال في فبراير الماضي.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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