شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار خفض السعودية لإنتاج النفط يدفع الاقتصاد إلى الانكماش 1.8% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء، أن استمرار خفض السعودية لإنتاجها من النفط خلال الفترة الماضية -انطلاقا من مسؤولياتها الدولية في دعم توازن واستقرار سوق النفط العالمي- أسهم في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 1.8% خلال الربع الأول من 2024.
وأضافت أن الأنشطة غير النفطية حققت نموا إيجابيا بنسبة 2.8% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من عام 2023.
وتشير التقديرات إلى استمرار نمو مساهمة الأنشطة غير النفطية لتصل إلى مستوى قياسي جديد عند 51% من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي.
وأضافت أن الأنشطة غير النفطية حققت نموا إيجابيا بنسبة 2.8% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من عام 2023.
نقاط البيع والسحوبات النقديةسجلت قيمة عمليات نقاط البيع والسحوبات النقدية نمواً بنحو 9.8% خلال الربع الأول 2024م داعمتا بذلك النمو في الاستهلاك الخاص والأنشطة غير النفطية.
وتشير التقديرات إلى استمرار نمو مساهمة الأنشطة غير النفطية لتصل إلى مستوى قياسي جديد عند 51% من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي.