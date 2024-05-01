الاقتصاد

استمرار خفض السعودية لإنتاج النفط يدفع الاقتصاد إلى الانكماش 1.8%

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء، أن استمرار خفض السعودية لإنتاجها من النفط خلال الفترة الماضية -انطلاقا من مسؤولياتها الدولية في دعم توازن واستقرار سوق النفط العالمي- أسهم في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 1.8% خلال الربع الأول من 2024.
وأضافت أن الأنشطة غير النفطية حققت نموا إيجابيا بنسبة 2.8% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من عام 2023.

نقاط البيع والسحوبات النقدية

سجلت قيمة عمليات نقاط البيع والسحوبات النقدية نمواً بنحو 9.8%؜ خلال الربع الأول 2024م داعمتا بذلك النمو في الاستهلاك الخاص والأنشطة غير النفطية.
وتشير التقديرات إلى استمرار نمو مساهمة الأنشطة غير النفطية لتصل إلى مستوى قياسي جديد عند 51% من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي.

معدلات نمو إيجابية

واستمرت الأنشطة الحكومية بتحقيق معدلات نمو إيجابية عند 2.0% مدفوعة بالنمو الكبير في الإنفاق الحكومي، حيث يتوقع استمرار مساهمة الإنفاق التحولي في دفع النمو والتنوع الاقتصادي في الأنشطة غير النفطية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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