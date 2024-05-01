شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار خفض السعودية لإنتاج النفط يدفع الاقتصاد إلى الانكماش 1.8% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء، أن استمرار خفض السعودية لإنتاجها من النفط خلال الفترة الماضية -انطلاقا من مسؤولياتها الدولية في دعم توازن واستقرار سوق النفط العالمي- أسهم في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 1.8% خلال الربع الأول من 2024.

وأضافت أن الأنشطة غير النفطية حققت نموا إيجابيا بنسبة 2.8% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من عام 2023. نقاط البيع والسحوبات النقدية سجلت قيمة عمليات نقاط البيع والسحوبات النقدية نمواً بنحو 9.8%؜ خلال الربع الأول 2024م داعمتا بذلك النمو في الاستهلاك الخاص والأنشطة غير النفطية.

وتشير التقديرات إلى استمرار نمو مساهمة الأنشطة غير النفطية لتصل إلى مستوى قياسي جديد عند 51% من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي. معدلات نمو إيجابية واستمرت الأنشطة الحكومية بتحقيق معدلات نمو إيجابية عند 2.0% مدفوعة بالنمو الكبير في الإنفاق الحكومي، حيث يتوقع استمرار مساهمة الإنفاق التحولي في دفع النمو والتنوع الاقتصادي في الأنشطة غير النفطية.