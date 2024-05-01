شكرا لقرائتكم خبر عن الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة للمرة السادسة على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 5.25-5.50%.

وأشار البنك إلى أنه لا يزال يميل نحو خفض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكن قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة تحول دون ذلك حاليا.

وجاء قرار تثبيت أسعار الفائدة في ختام اجتماع البنك الذي استمر يومين. خفض التضخم وأكد المركزي الأمريكي، أنه لن يكون هناك خفض للفائدة لحين الحصول على ثقة أكبر في أن التضخم ينخفض صوب 2%.

وأشار إلى أنه لم يحدث مزيد من التقدم في الآونة الأخيرة صوب خفض التضخم إلى 2% المستهدفة.

وبين أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة ثابتة وسوق العمل لا تزال قوية والبطالة لا تزال منخفضة.