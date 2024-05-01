وزير الصناعة والثروة المعدنية يترأس وفد المملكة في اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ52 المنعقد في الدوحة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ترأّس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ52 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقِد اليوم في مدينة الدوحة بدولة قطر.

وتطرّق الاجتماع إلى بحث عدد من المواضيع المشتركة بين دول المجلس في القطاع الصناعي، واستعراض تطورات إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي والمعايير الخاصة به، كما شدد الاجتماع على دعم قطاع الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتكامل أدوار دول المجلس لتنمية صناعاتها الوطنية.

كما بحثت اللجنة عددًا من المبادرات المقترحة من قبل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك جائزة التميز الصــناعي الخليجي، إضافة إلى استعراض استراتيجية التكامل الصناعي العربي، وتوحيد الدعم المقدم للقطاع الصناعي بدول المجلس بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، والتغلب على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع.