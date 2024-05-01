شكرا لقرائتكم خبر الهيئة الملكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - للجبيل وينبع وقعت اتفاقية استثمارية مع شركة العثيم للاستثمار لإنشاء مشروع في الواجهة البحرية بينبع الصناعية بقيمة 400 مليون ريال، بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، ورئيس مجلس إدارة شركة العثيم للاستثمار عبدالله العثيم. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للجبيل وينبع وقعت اتفاقية استثمارية مع شركة العثيم للاستثمار لإنشاء مشروع في الواجهة البحرية بينبع الصناعية بقيمة 400 مليون ريال، بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، ورئيس مجلس إدارة شركة العثيم للاستثمار عبدالله العثيم. وتضمنت الاتفاقية تخصيص موقع على الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية بمساحة 200 ألف متر مربع لإنشاء مول تجاري متكامل، وفندق بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى مساحات ترفيهية ضخمة، ومطاعم وكافيهات مميزة، وصالات سينما متعددة، ومساحات خضراء مفتوحة على الواجهة. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبدالهادي الجهني أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف ورؤى المملكة الاقتصادية.

كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.