الاقتصاد

وزير الاقتصاد يبحث آخر التطورات المالية الدولية مع شخصيات ووفود عالمية

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم مع الرئيس التنفيذي لشركة لازارد بيتر أورزاج، آخر التطورات الاقتصادية والمالية العالمية.
كما استعرض الفرص الاستثمارية في المملكة ضمن رؤية 2030، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الاقتصاد والتخطيط خلال مباحثاته مع المبعوث الخاص الأمريكي - واس

لقاء المبعوث الأمريكيكما بحث وزير الاقتصاد والتخطيط مع المبعوث الخاص الأمريكي لشؤون الأمن الغذائي العالمي د. كاري فاولر، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك تحسين النظم الغذائية والأمن الغذائي عالميًا، وسُبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة.

وزير الاقتصاد مجتمعًا مع الوفد ألماني - واس

اجتماع مع وفد ألمانيواجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط أمس الأربعاء، مع وفد ألماني يزور المملكة حاليًا، ويضم رؤساء تنفيذيين وكبار أعضاء مجالس الإدارة والتنفيذيين.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات، والفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين ضمن رؤية السعودية 2030.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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