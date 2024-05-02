- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد يبحث آخر التطورات المالية الدولية مع شخصيات ووفود عالمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم مع الرئيس التنفيذي لشركة لازارد بيتر أورزاج، آخر التطورات الاقتصادية والمالية العالمية.
كما استعرض الفرص الاستثمارية في المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
لقاء المبعوث الأمريكيكما بحث وزير الاقتصاد والتخطيط مع المبعوث الخاص الأمريكي لشؤون الأمن الغذائي العالمي د. كاري فاولر، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك تحسين النظم الغذائية والأمن الغذائي عالميًا، وسُبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة.
اجتماع مع وفد ألمانيواجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط أمس الأربعاء، مع وفد ألماني يزور المملكة حاليًا، ويضم رؤساء تنفيذيين وكبار أعضاء مجالس الإدارة والتنفيذيين.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات، والفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين ضمن رؤية السعودية 2030.
كما استعرض الفرص الاستثمارية في المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
لقاء المبعوث الأمريكيكما بحث وزير الاقتصاد والتخطيط مع المبعوث الخاص الأمريكي لشؤون الأمن الغذائي العالمي د. كاري فاولر، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك تحسين النظم الغذائية والأمن الغذائي عالميًا، وسُبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة.
اجتماع مع وفد ألمانيواجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط أمس الأربعاء، مع وفد ألماني يزور المملكة حاليًا، ويضم رؤساء تنفيذيين وكبار أعضاء مجالس الإدارة والتنفيذيين.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات، والفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين ضمن رؤية السعودية 2030.