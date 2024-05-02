شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد يبحث آخر التطورات المالية الدولية مع شخصيات ووفود عالمية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.