بنهاية الربع الأول 2024.. ارتفاع أرباح بنك الجزيرة إلى 300 مليون ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أرباح بنك الجزيرة، إلى 300.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2024، مقارنة بأرباح 204 ملايين ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.

وذكر البنك أن ذلك يعود إلى ارتفاع الدخل من الاستثمارات والتمويل بنسبة 38% بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في الدخل من تمويل الشركات والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والذي ارتفع بسبب نمو المحفظة وارتفاع أسعار الفائدة وفقا لـ “الاخبارية”.

بالإضافة إلى ارتفاع في دخل العمليات بنسبة 13% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية والدخل من توزيعات الأرباح.

وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 8% بشكل رئيسي بسبب انخفاض متطلبات المخصص لقطاع تمويل الشركات.