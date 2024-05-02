خلال الأسبوع الماضي.. مخزونات النفط الأميركية ترتفع 7.3 مليون برميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وذلك بخلاف توقعات المحللين، مع تراجع الصادرات وتباطؤ نشاط التكرير.

حيث أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة اليوم، ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 7.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل، مقارنة بتوقعات المحللين في مسح “وول ستريت جورنال” التي أشارت إلى انخفاضها 1.5 مليون برميل وفقا لـ “الاخبارية”.