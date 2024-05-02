شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور» توقع اتفاقيات تمويل لمشروعين بقيمة 11.38 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أكوا باور اتفاقيات تمويل أساسية لمشروع محطة القصيم 1 الغازية بنظام الدورة المركبة بقدرة إنتاجية تبلغ 1,800 ميجاواط في منطقة القصيم من خلال شركة مشروع محطة القصيم 1 الغازية بنظام الدورة المركبة "شركة قدرة الأولى للكهرباء".
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن حصة أكوا باور في شركة قدرة الأولى للكهرباء تبلغ 40%، مشيرة إلى أنها حصلت على التمويل أمس.
وأضافت أن الجهات الممولة مجموعة من المقرضين المحليين والعالميين وهم بنك ستاندرد تشارترد، بنك الصين، بنك الرياض، البنك الأهلي السعودي، بنك الإنماء، البنك السعودي للاستثمار، البنك الأول السعودي.
وأشارت إلى أن قيمة التمويل تقدر بـ 5.690 مليار ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 28.1 عام.
وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: ضمان محدود على حصة أكوا باور من القرض التجسيري، وإيرادات الإنتاج المبكر والسيولة الاحتياطية والحساب الاحتياطي.
ووقعت شركة أكوا باور اتفاقيات تمويل أساسية لمشروع محطة طيبة 1 الغازية بنظام الدورة المركبة بقدرة إنتاجية تبلغ 1,800 ميجاواط في منطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية من خلال شركة مشروع محطة طيبة 1 الغازية بنظام الدورة المركبة "شركة سدرة الأولى للكهرباء".
وتبلغ حصة أكوا باور في شركة سدرة الأولى للكهرباء 40%، فيما حصلت على التمويل أمس، عبر مجموعة من المقرضين المحليين والعالميين وهم بنك ستاندرد تشارترد، بنك الصين، بنك الرياض، البنك الأهلي السعودي، بنك الإنماء، البنك السعودي للاستثمار، البنك الأول السعودي.
وتبلغ قيمة التمويل 5.690 مليار ريال، فيما تبلغ مدة التمويل قرابة 28.1 عام، بينما الضمانات مقابل التمويل عبارة عن ضمان محدود على حصة اكوا باور من القرض التجسيري، وإيرادات الإنتاج المبكر والسيولة الإحتياطية والحساب الاحتياطي.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن حصة أكوا باور في شركة قدرة الأولى للكهرباء تبلغ 40%، مشيرة إلى أنها حصلت على التمويل أمس.
وأضافت أن الجهات الممولة مجموعة من المقرضين المحليين والعالميين وهم بنك ستاندرد تشارترد، بنك الصين، بنك الرياض، البنك الأهلي السعودي، بنك الإنماء، البنك السعودي للاستثمار، البنك الأول السعودي.
وأشارت إلى أن قيمة التمويل تقدر بـ 5.690 مليار ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 28.1 عام.
وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: ضمان محدود على حصة أكوا باور من القرض التجسيري، وإيرادات الإنتاج المبكر والسيولة الاحتياطية والحساب الاحتياطي.
ووقعت شركة أكوا باور اتفاقيات تمويل أساسية لمشروع محطة طيبة 1 الغازية بنظام الدورة المركبة بقدرة إنتاجية تبلغ 1,800 ميجاواط في منطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية من خلال شركة مشروع محطة طيبة 1 الغازية بنظام الدورة المركبة "شركة سدرة الأولى للكهرباء".
وتبلغ حصة أكوا باور في شركة سدرة الأولى للكهرباء 40%، فيما حصلت على التمويل أمس، عبر مجموعة من المقرضين المحليين والعالميين وهم بنك ستاندرد تشارترد، بنك الصين، بنك الرياض، البنك الأهلي السعودي، بنك الإنماء، البنك السعودي للاستثمار، البنك الأول السعودي.
وتبلغ قيمة التمويل 5.690 مليار ريال، فيما تبلغ مدة التمويل قرابة 28.1 عام، بينما الضمانات مقابل التمويل عبارة عن ضمان محدود على حصة اكوا باور من القرض التجسيري، وإيرادات الإنتاج المبكر والسيولة الإحتياطية والحساب الاحتياطي.