شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور» توقع اتفاقيات تمويل لمشروعين بقيمة 11.38 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.