- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 13.22 مليار ريال.. تسهيلات تمويلية لورادات القطاع الخاص في شهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قدمت المصارف التجارية العاملة في السعودية تسهيلات تمويلية (الاعتمادات المسددة وأوراق التحصيل) لواردات القطاع الخاص نحو 13.229 مليار ريال في شهر مارس الماضي، مرتفعة بنسبة 3.9% على أساس سنوي، ومنخفضة بنسبة 10.6% على أساس شهري.
ووفقا للنشرة الشهرية الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) فإن قطاع السيارات جاء في صدارة القطاعات التي حصلت على تسهيلات تمويلية في مارس الماضي بنحو 3.156 مليار ريال.
وأشارت النشرة إلى أن قطاع مواد البناء استحوذ على 15.3% من التسهيلات التمويلية، مرتفعا بنسبة 64% على أساس سنوي، و5.2% على أساس شهري مسجلا 2.028 مليار ريال في مارس الماضي.
ويشمل قطاع المواد الغذائية تسهيلات تمويلية للحبوب بقيمة 226 مليون ريال، و126 مليون ريال للسكر والشاي والبن، و115 مليون ريال للمواشي واللحوم، و19 مليون ريال للفواكه والخضروات، و478 مليون ريال للمواد الغذائية الأخرى.
وبلغت التسهيلات التمويلية المقدمة إلى قطاع الأجهزة في شهر مارس الماضي نحو 265 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 35.2% على أساس سنوي، في حين انخفضت بنسبة 34.4% على أساس شهري.
وقدمت المصارف التجارية لقطاع المنسوجات والملبوسات في شهر مارس الماضي، تسهيلات تمويلية تقدر بنحو 70 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 20.7% على أساس سنوي، في حين انخفضت بنسبة 10.3% على أساس شهري.
واستحوذت السلع الأخرى على تسهيلات تمويلية بقيمة 5.898 مليار ريال في شهر مارس الماضي.
ووفقا للنشرة الشهرية الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) فإن قطاع السيارات جاء في صدارة القطاعات التي حصلت على تسهيلات تمويلية في مارس الماضي بنحو 3.156 مليار ريال.
قطاع السياراتبحسب النشرة فإن قطاع السيارات استحوذ على 23.9% من التسهيلات التمويلية، بارتفاع قدره 1.9%، على أساس سنوي، و18.2% على أساس شهري.
وأشارت النشرة إلى أن قطاع مواد البناء استحوذ على 15.3% من التسهيلات التمويلية، مرتفعا بنسبة 64% على أساس سنوي، و5.2% على أساس شهري مسجلا 2.028 مليار ريال في مارس الماضي.
المواد الغذائيةوأفادت بأن قطاع المواد الغذائية جاء في المرتبة الثالثة مستحوذا على 7.3% من التسهيلات التمويلية، مسجلا 963 مليون ريال، منخفضا بنسبة 23.9% على أساس سنوي، و9.2% على أساس شهري.
ويشمل قطاع المواد الغذائية تسهيلات تمويلية للحبوب بقيمة 226 مليون ريال، و126 مليون ريال للسكر والشاي والبن، و115 مليون ريال للمواشي واللحوم، و19 مليون ريال للفواكه والخضروات، و478 مليون ريال للمواد الغذائية الأخرى.
قطاع الآلاتوجاء قطاع الآلات في المرتبة الرابعة بتسهيلات تمويلية تقدر بنحو 849 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 15.4% على أساس سنوي، بينما انخفضت بنسبة 21.8% على أساس شهري في مارس الماضي.
وبلغت التسهيلات التمويلية المقدمة إلى قطاع الأجهزة في شهر مارس الماضي نحو 265 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 35.2% على أساس سنوي، في حين انخفضت بنسبة 34.4% على أساس شهري.
وقدمت المصارف التجارية لقطاع المنسوجات والملبوسات في شهر مارس الماضي، تسهيلات تمويلية تقدر بنحو 70 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 20.7% على أساس سنوي، في حين انخفضت بنسبة 10.3% على أساس شهري.
واستحوذت السلع الأخرى على تسهيلات تمويلية بقيمة 5.898 مليار ريال في شهر مارس الماضي.