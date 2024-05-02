شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة 13 مستثمرا لمخالفة نظام السوق المالية وإلزامهم مع آخرين بدفع 42.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت هيئة السوق المالية 13 مستثمرا لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وألزمت الهيئة المستثمرين إضافة إلى مستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال.

والمدانون هم: حمود الذياب، ونوف الجريوي، وإبراهيم الجريوي، ومشاعل الحربي، ويزيد المحمود، وسحر مسلم، وتركي عبدالعزيز، ومحمد التميمي، ونورة الجريوي، وعبدالرحمن الجريوي، وعبدالله الشثري، وخالد الجريوي، ومساعد المنيفي.

والمدانون خالفوا المادة الـ 49 من نظام السوق المالية، والمادة الـ2 من لائحة سلوكيات السوق، لتأثيرهم في سعر السهم وذلك أثناء تداولهم على أسهم عدة شركات وهي: وفرة للصناعة والتنمية، وتهامة للإعلان والعلاقات العامة، وجازان للتنمية والاستثمار، وأليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، واتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج"، والتأمين العربية التعاونية "التأمين العربية"، والمتحدة للتأمين التعاوني "المتحدة للتأمين"، والراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي"، والوطنية للتأمين، والعمران للصناعة والتجارة.