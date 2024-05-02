المملكة أكبر مستثمر.. تفاصيل مباحثات التعاون في الطاقة مع أوزبكستان

#ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يلتقي رئيس جمهورية أوزبكستان على هامش القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى #القمة_الخليجية_مع_C5 #اللقاء_التشاوري_الخليجي

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