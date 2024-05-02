شكرا لقرائتكم خبر عن بين صعود وهبوط.. تباين البورصات العربية عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها يوم الخميس على تباين، ومؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 0.03%، عند 13.322،85 نقطة.

وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.08%، ليستقر عند 1.076،14 نقطة.

فيما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.1% بمجموع 967،78 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.44% بمجموع 12.438،48 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 160 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 694 مليار درهم مغربي.

انخفاض بورصة تونس

ارتفاع بورصة مسقط

انخفاض مؤشري البحرين

ارتفاع البورصة المصرية

أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس " توناندكس " تعاملات الخميس على انخفاض بنسبة ‏‏0.02%، ليصل عند 9101.93 نقطة.وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.448 مليون دينار تونسي أي بنحو 779 ألف دولار ‏أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 25 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 23 أخرى، واستمرار ‏أسهم 13 شركة على ثبات.‏أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4773.30 نقطة مرتفعًا 6.1 نقاط، وبنسبة 0.13% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4767.23 نقطة.وبلغت قيمة التداول 5 ملايين و459 ألفًا و339 ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة 130.9% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و364 ألفا و456 ريالًا عُمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.010% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 24.32 مليار ريال عُماني.وأقفل مؤشر البحرين العام على انخفاض قدره 0.47 نقطة، ليصل عند مستوى 2،028.59 نقطة، مقارنة بالإقفال السابق.في حين أقفل "مؤشر البحرين الإسلامي" على تراجع بـ0.87 نقطة، ليصل عند مستوى 785.55 نقطة، مقارنة بإقفاله السابق.وتداول المستثمرون في بورصة البحرين 527.10 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 345.42 ألف دينار بحريني، نُفذت من خلال 61 صفقة، إذ ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المواد الأساسية.

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات يوم الخميس، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 51 مليار جنيه ليصل إلى 1.769 تريليون جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 2.6 مليار جنيه.

وقفز مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 3.34% ليبلغ مستوى 26113 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 2.23% مسجلًا 5796 نقطة.

وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 2.52% لينهي التعاملات عند مستوى 8321 نقطة.

انخفاض بورصة قطر

ارتفاع بورصة الكويت

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته يوم الخميس، منخفضًا بـ98.090 نقطة، أي بنسبة 1.01%، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و610.80 نقاط.وجرى خلال الجلسة تداول 159 مليونًا و401 ألف و262 سهمًا، بقيمة 495 مليونًا و316 ألفًا و416.828 ريالًا، نتيجة تنفيذ 16 ألفًا و983 صفقة في جميع القطاعات.وصعدت في الجلسة أسهم 7 شركات، بينما انخفضت أسعار 42 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 560 مليارًا و124 مليونًا و972 ألفًا و630.750 ريالًا، مقارنة بـ564 مليارًا و702 مليون و329 ألفًا و255.980 ريالًا، في الجلسة السابقة.أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 06ر8 نقاط ليبلغ مستوى 48ر7033 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 11ر0%.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 8ر216 مليون سهم عبر 14511 صفقة نقدية بقيمة 9ر44 مليون دينار كويتي (نحو 9ر136 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 89ر73 نقطة ليبلغ مستوى 54ر5985 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 25ر1% من خلال تداول 2ر131 مليون سهم عبر 6623 صفقة نقدية بقيمة 7ر13 مليون دينار كويتي (نحو 7ر41 مليون دولار).كما انخفض مؤشر السوق الأول 97ر8 نقاط ليبلغ مستوى 03ر7651 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 12ر0%، من خلال تداول 6ر85 مليون سهم عبر 7888 صفقة بقيمة 2ر31 مليون دينار كويتي (نحو 16ر95 مليون دولار).في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 43ر95 نقطة ليبلغ مستوى 44ر5818 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 67ر1%، من خلال تداول 9ر74 مليون سهم عبر 3689 صفقة نقدية بقيمة 9 ملايين دينار كويتي (نحو 4ر27 مليون دولار).