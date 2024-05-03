شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تغلق قرب أدنى مستوى خلال 7 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتربت أسعار النفط عند التسوية اليوم الخميس من أدنى مستوياتها منذ 7 أسابيع، إذ تباينت الأداء بشكل طفيف خلال الجلسة، وتعرضت لضغوط من ضعف الطلب العالمي وتزايد المخزونات، وتبدد الآمال في خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بوتيرة سريعة.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات إلى 78.95 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أدنى مستوى منذ 12 مارس.

وسجل خام برنت أيضًا أدنى مستوياته منذ أوائل مارس، ثم تعافى من المستويات المتدنية المسجلة خلال الجلسة ليصعد 23 سنتًا أو 0.3% إلى 83.67 دولار للبرميل عند التسوية. تباطؤ اقتصادي محتمل وتزايدت مخاوف المستثمرين من تباطؤ اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة، وذلك في ظل استمرار الحرب في غزة من دون أي أثر كبير في إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

وهوت الأسعار أكثر من 3% يوم الأربعاء، بعد أن أشارت الحكومة الأمريكية إلى قفزة مفاجئة في مخزونات النفط الخام، وبعد تثبيت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مشيرًا إلى وجود تضخم جامح.

وقالت 3 مصادر من أوبك بلس إن التحالف الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، قد يمدد خفض الإنتاج إذا لم يزد حجم الطلب، وذلك دعمًا للأسعار.