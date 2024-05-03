شكرا لقرائتكم خبر عن خلال مارس.. الطلب الصناعي في أمريكا يواصل الارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل الطلب على إنتاج المصانع في الولايات المتحدة الارتفاع مجددًا خلال شهر مارس الماضي، بعد زيادة في شهر فبراير السابق عليه.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الطلب على إنتاج المصانع في أمريكا ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر1%مقارنة بالشهر السابق عليه.

وكان الطلب ارتفع في فبراير الماضي بنسبة 2ر1% وفقًا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب خلال مارس بنسبة 6ر1% بعد ارتفاعه بنسبة 4ر1% خلال فبراير وفقًا للبيانات الأولية.

الطلب على السلع المعمرة

وجاءت الزيادة الكبيرة في الطلب الصناعي مدعومة بارتفاع الطلب على السلع المعمرة، بنسبة 6ر2%، بعد زيادة بواقع 7ر0% فبراير الماضي.



وارتفع الطلب على معدات النقل بنسبة 8ر7% ليقود الارتفاع في الطلب على السلع المعمرة.

كما ارتفع الطلب على السلع غير المعمرة بنسبة 6ر0% خلال مارس، بعد ارتفاعه بنسبة 7ر1% فبراير.

تسليمات السلع المصنعة

وذكرت الوزارة أن تسليمات السلع المصنعة ارتفعت خلال مارس الماضي بنسبة 3ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 4ر1% خلال الشهر السابق عليه.

وفي الوقت نفسه، استقر مخزون السلع المصنعة خلال مارس عند نفس مستواه خلال فبراير الذي سجل زيادة في المخزون بنسبة 2ر0%.