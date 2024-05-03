عيار 18 وصل لـ 3649 جنيها للجرام .. أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - استقر سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الجمعة، عقب تثبيت الفائدة الأمريكية التي تعد أحد العوامل المؤثرة على المعدن النفيس، وفق أسعار شعبة الذهب في الغرف التجارية.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم مستوى 3090 جنيها في محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 24

كما سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 3531 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3649 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 24720 جنيها، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة.

سعر أوقية الذهب بمصر

سجلت سعر الأوقية اليوم في الأسواق العالمية 2303 دولارات.

وخلال جلسة الخميس عاد سعر أونصة الذهب العالمي إلى التراجع من جديد ، وذلك بعد أن شهدت تعافي خلال جلسة الأربعاء على حساب ضعف الدولار الأمريكي الذي انخفض بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي أظهر عدم نيته رفع أسعار الفائدة مجدداً.

سعر الذهب المصري

ارتفع سعر الذهب المصري خلال جلسة الأمس متأثراً بارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية دون تغيرات تذكر، ونتيجة لهذا يتبع سعر الذهب المحلي تحركات السعر العالمي في ظل غياب العوامل الأخرى المؤثرة عليه خلال هذه الفترة.

فشل سعر أونصة الذهب العالمي يوم أمس في اختراق مستوى المقاومة 2330 دولار للأونصة، لينعكس السعر إلى الأسفل من هذه المنطقة ويتداول حالياً عند المستوى 2300 دولار للأونصة، ليتجه السعر إلى اختبار القاع السعري الذي سجله يوم أمس عند 2281 دولار للأونصة.