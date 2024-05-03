الاقتصاد

أمام الروبل الروسي.. ارتفاع الدولار واليورو واستقرار اليوان

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واس - موسكو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أمام الروبل الروسي.. ارتفاع الدولار واليورو واستقرار اليوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الروبل عند افتتاح التداول في بورصة موسكو اليوم الجمعة، بواقع 5 كوبيكات، مقارنة بمستوى إغلاق التداول السابق، ليصل إلى 92.10 روبلاً.
بدوره، ارتفع سعر صرف اليورو بمقدار 4 كوبيكات ليبلغ 98.73 روبلاً.
وفي المقابل، لم يتغير سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل، ليبقى عند مستوى 12.703 روبلاً.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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