شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يختتم زيارته الرسمية إلى دولة قطر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، زيارته الرسمية إلى دولة قطر، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين بين البلدين، إضافة إلى رئاسة وفد المملكة المشارك في أعمال الاجتماع الـ 52 للجنة التعاون الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة، يرافقه معالي نائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة.
وشارك الخريف خلال زيارته، في اللقاء التشاوري لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي.
كما التقى بالشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، وناقشا الجهود المشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الأخوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة في قطاعي الصناعة والتعدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض خطط التنمية الصناعية في الدول الخليجية.
وزار الخريف رابطة رجال الأعمال القطريين، وبحث مع نخبة من المستثمرين القطريين الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة في قطاعي الصناعة والتعدين.
كما شارك في اجتماع مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وقام بزيارات ميدانية لثلاثة مصانع تابعة لمجموعة سهيل الصناعية القابضة في الدوحة، إضافة إلى زيارة ميدانية لميناء حمد، والاطلاع على المناطق اللوجستية في الميناء.
كما رعى وزير الصناعة والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك قطر للتنمية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التصدير والاستيراد بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
وشارك الخريف خلال زيارته، في اللقاء التشاوري لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي.
كما التقى بالشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، وناقشا الجهود المشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الأخوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة في قطاعي الصناعة والتعدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض خطط التنمية الصناعية في الدول الخليجية.
تعزيز التعاون الصناعيوالتقى معاليه على هامش الاجتماع، بوزير التجارة والصناعة الكويتي عبد الله بن حمد الجوعان، ومناقشة سبل تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين الشقيقين، واستعراض خطط العمل الخليجي المشترك في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وزار الخريف رابطة رجال الأعمال القطريين، وبحث مع نخبة من المستثمرين القطريين الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة في قطاعي الصناعة والتعدين.
كما شارك في اجتماع مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وقام بزيارات ميدانية لثلاثة مصانع تابعة لمجموعة سهيل الصناعية القابضة في الدوحة، إضافة إلى زيارة ميدانية لميناء حمد، والاطلاع على المناطق اللوجستية في الميناء.
كما رعى وزير الصناعة والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك قطر للتنمية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التصدير والاستيراد بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.