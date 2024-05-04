شكرا لقرائتكم خبر عن "فيتش" ترفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد تصنيفها عند "-B" والان نبدء بالتفاصيل

الاقتصاد المصري

الدمام - شريف احمد - رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الجمعة، نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية.وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند "-B"، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.وقالت فيتش، إن مصر تواجه مخاطر تتعلق بعدم الاستقرار جراء ارتفاع التضخم والتحديات الهيكلية.وأوضحت، أن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية يجب أن تساعد في تقليل مخاطر استدامة الدين العام.وأكدت فيتش أن لديها ثقة أكبر في أن مرونة سعر الصرف في مصر ستدوم أكثر مما مضى.