انخفاض أسعار النفط في أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انخفضت أسعار النفط في تداولات اليوم في أكبر خسارة أسبوعية لها في ثلاثة أشهر، بعد أن جاء نمو الوظائف الأمريكية أضعف من المتوقع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 71 سنتا، أي بنسبة 0.85 %، لتبلغ 82.96 دولارا للبرميل عند التسوية، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 84 سنتا، أي بنسبة 1.06 %، ليبلغ عند التسوية 78.11 دولارا للبرميل.