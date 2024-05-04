“المركزي الروسي” يخفض سعر صرف الدولار واليورو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي أسعار العملات الرئيسية أمام الروبل حتى يوم 6 مايو الجاري، حيث خفض سعر الدولار الأمريكي إلى مستوى 91.6918 روبلاً، بواقع 36.20 كوبيكاً، مقارنة بقيمته عند آخر تداول.

كما قام بتخفيض سعر صرف اليورو أيضاً بمقدار 8.45 كوبيكات، ليصل إلى 98.5602 روبلاً وفقا لـ”الرياض”.

وتم تحديد سعر الصرف الرسمي لليوان الصيني من قبل البنك المركزي الروسي عند 12.6972 روبلاً، بزيادة قدرها 1.51 كوبيك.