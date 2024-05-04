بعد تراجعه عالميا لأدنى مستوى منذ شهر.. تعرف على أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - استقر سعر الذهب في مصر اليوم السبت عند نفس مستويات أمس، وسجل الجرام عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصري مستويات 3080 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3520 جنيها.

عيار 21 يسجل 3080 جنيها.

عيار 18 يسجل 2640 جنيها.

عيار 14 يسجل 2053 جنيها.

الجنيه الذهب 24640 جنيها.

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي للأسبوع الثاني على التوالي في ظل استمرار التصحيح السلبي بعد موجة الارتفاع الأخيرة التي دفعت سعر الذهب العالمي إلى تسجيل أعلى مستوى تاريخي، حيث سجل سعر الذهب الفوري المستخدم في تسعير السبائك انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% حيث سجل أدنى مستوى منذ قرابة شهر عند 2277 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2301 دولار للأونصة.

وكشف التحليل الفني لجولد بيليون، أنه على الرغم من هبوط أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي إلا أنه استطاع أن ينهي تداولات الأسبوع فوق المستوى 2300 دولار للأونصة، الأمر الذي قد يساعد السعر على التعافي لأعلى خلال الأسبوع القادم خاصة بعد أن وجد الذهب الدعم من ضعف بيانات قطاع العمالة الأمريكي.