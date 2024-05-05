مذكرة تعاون لتنمية وتطوير الكوادر الوطنية في السياحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة السياحة «مذكرة تعاون» مع شركة صبار الرقمية لتقنية المعلومات، للتعاون في مجالات تنمية وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في مجال السياحة، وذلك في مقر الوزارة بحي السفارات في الرياض.

ووقعت المذكرة من جانب وزارة السياحة وكيل تنمية القدرات البشرية السياحية المكلف هند الزاهد، فيما وقع عن شركة صبار الرقمية لتقنية المعلومات المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة محمد إبراهيم.

وتهدف المذكرة إلى حوكمة التعاون وتأطيره بين الوزارة والشركة بالتعاون فيما بينهما في مجال تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة عبر توظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين السعوديين بقطاع السياحة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ونصت المذكرة، على التعاون بين الطرفين لتعزيز توطين مهن قطاع السياحة بالكوادر الوطنية بما يحقق الأهداف المشتركة، بالإضافة لتوجيه الشركات في القطاع السياحي للاستفادة من خدمات المنصة من أجل حصر الفرص الوظيفية الشاغرة في القطاع، بجانب التعاون لتوفير متقدمين سعوديين مناسبين لفرص العمل في القطاع السياحي، بالإضافة لتحسين جودة التوظيف في القطاع الخاص باستخدام التقنية، وذلك من خلال ضمان مطابقة الوظائف للمهارات والقدرات واهتمامات الباحثين عن العمل السعوديين، كما تعمل المذكرة على توفير بيانات للعمل على تنمية رأس المال البشري في القطاع السياحي.

ويأتي التوقيع على مذكرة التعاون، في إطار جهود وزارة السياحة لتمكين رأس المال البشري، ومساعيها المتواصلة لتوطين الوظائف في القطاع السياحي، من خلال توفير الفرص التدريبية والوظيفية لأبناء وبنات المملكة من أجل تأهيليهم للالتحاق بالقطاع.

كما يأتي التوقيع على مذكرة التعاون في إطار تعزيز جهود الوزارة الهادفة لزيادة عدد العاملين في القطاع السياحي، حيث تجاوز عدد العاملين في القطاع أكثر من 925 ألف عامل في العام الماضي 2023، ويتجاوز عدد السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع السياحي أكثر من 241 ألف موظف وموظفة، وبلغت نسبة التوطين في قطاع الضيافة 39%، كما تستهدف الوزارة توفير عدد مليون وظيفة إضافية في قطاع السياحة بحلول العام 2030م.