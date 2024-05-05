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الصندوق السعودي

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- بواسطة أيمن الوشواش - الصندوق السعودي للتنمية وقع مذكرة تفاهم لفتح آفاق تنموية مع جمهورية السلفادور، عبر تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في السلفادور.

وقع المذكرة الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان المرشد، في مقر الصندوق بالرياض، مع وزيرة الخارجية في جمهورية السلفادور ألكسندرا هيل تينوكو.

وحضر التوقيع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية السفير غير المقيم لدى السلفادور هيثم المالكي، وسفير السلفادور لدى المملكة ريكاردو ارنيستو كوكالون ليفي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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