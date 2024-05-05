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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الصندوق السعودي للتنمية وقع مذكرة تفاهم لفتح آفاق تنموية مع جمهورية السلفادور، عبر تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في السلفادور. وقع المذكرة الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان المرشد، في مقر الصندوق بالرياض، مع وزيرة الخارجية في جمهورية السلفادور ألكسندرا هيل تينوكو. وحضر التوقيع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية السفير غير المقيم لدى السلفادور هيثم المالكي، وسفير السلفادور لدى المملكة ريكاردو ارنيستو كوكالون ليفي.

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