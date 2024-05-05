أرباح “تداول السعودية” ترتفع بنهاية الربع الأول 2024 إلى 201.5 مليون ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أرباح شركة مجموعة تداول بنهاية الربع الأول 2024 إلى 201.5 مليون ريال مقارنة بأرباح 90.8 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.

وذكرت الشركة أن ذلك يعود إلى تحقيق الشركة إيرادات تشغيلية بلغت 387.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2024م، مقارنة مع 224.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاعاً نسبته 72.8% وفقا لـ “الاخبارية”.

فيما يعود سبب الارتفاع في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من العام 2024م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة ارتفاع قيم التداول بنسبة 113.3%، إلى جانب ارتفاع إيرادات خدمات التكنولوجيا والبيانات بنسبة 49.5%.