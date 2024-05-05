أرباح لوبريف بنهاية الربع الأول 2024 تنخفض إلى 239 مليون ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انخفضت أرباح لوبريف بنهاية الربع الأول 2024،إلى 239 مليون ريال مقارنة بأرباح 445.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.

وذكرت الشركة أن سبب ذلك يعود إلى انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس فيما قابل ذلك ارتفاع الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع أسعار واحجام مبيعات المنتجات الثانوية وفقا لـ ” الاخبارية”.

وقد قد عزت الشركة سبب انخفاض الأرباح إلى انخفاض في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض أسعار زيوت الأساس، اضافةً إلى انخفاض احجام مبيعات زيوت الاساس نتيجةً للإيقاف المجدول لوحدة تكسير الهيدروجين.

بالإضافة إلى نخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس، اضافةً إلى انخفاض احجام مبيعات زيوت الاساس نتيجةً للإيقاف المجدول لوحدة تكسير الهيدروجين.