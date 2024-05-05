سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 5-5-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "الأسبوع" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد، الموافق 5-5-2024، في البنوك المصرية.

وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات الصباحية، حالة من الاستقرار في البنوك العاملة بمصر، ليسجل سعره في البنك المركزي نحو 47.89 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع.

بلغ الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 47.89 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع.

وصل الدولار فى البنك الأهلي المصري إلى 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر نحو 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية نحو 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي إلى 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.10 جنيه للشراء. و48.20 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة إلى 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.