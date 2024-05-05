شكرا لقرائتكم خبر عن "أمانة الباحة" تطرح 33 فرصة استثمارية ببلدية العقيق والان نبدء بالتفاصيل

مبادرات استثمارية

الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة منطقة الباحة ممثلة ببلدية محافظة العقيق 33 فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".واشتملت الفرص على ترميم وتشغيل المباني التجارية بالمحافظة، وإنشاء وتشغيل مركز رياضي وملاعب.إضافة إلى إنشاء وتشغيل مجمع تجاري، وإنشاء وتشغيل فندق.ويأتي طرح الفرص الاستثمارية ضمن حرص الأمانة على تنوّع الفرص المتاحة أمام المستثمرين، للمساهمة في التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية وتنمية الإيرادات لطرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية.إلى جانب دعم رواد الأعمال والمستثمرين، من خلال إيجاد بيئة استثمارية جاذبة.