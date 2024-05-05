شكرا لقرائتكم خبر عن «التصنيع» تتكبد خسائر بـ72 مليون ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحولت شركة التصنيع الوطنية إلى الخسارة في الربع الأول من 2024، مسجلة صافي خسارة يقدر بنحو 72.1 مليون ريال، مقابل أرباح بـ82.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب تحقيق صافي الخسارة بشكل رئيس إلى انخفاض الكميات المباعة نتيجة لعمليات الصيانة المجدولة لبعض المصانع وانخفاض أسعار البيع لبعض المنتجات، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات وحصة أرباح المجموعة من الاستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع صافي تكاليف التمويل، وقابل ذلك جزئياً انخفاض تكلفة المبيعات نتيجة لانخفاض الكميات المباعة وعدم وجود مخصص هبوط في قيمة الأصول خلال هذا الربع.

ويعود سبب زيادة صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيس إلى انخفاض الكميات المباعة نتيجة لعمليات الصيانة المجدولة لبعض المصانع مما أدى إلى انخفاض الإيرادات وحصة أرباح المجموعة من الاستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وقابل ذلك جزئياً تحسن طفيف لمتوسط أسعارالبيع لبعض المنتجات وانخفاض تكلفة المبيعات نتيجة لانخفاض الكميات المباعة بالإضافة إلى انخفاض صافي تكاليف التمويل وعدم وجود مخصص هبوط في قيمة الأصول خلال هذا الربع.