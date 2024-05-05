شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ساعات متبقية على انتهاء التصويت في انتخابات غرفة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدلى المشتركون في غرفة الرياض بأصواتهم في انتخابات الغرفة لاختيار ممثليهم للدورة المقبلة، فيما يتبقى 5 ساعات فقط على نهاية الانتخابات التي تستمر إلى الساعة 8 مساء اليوم الأحد.

واستمر التصويت طيلة الأيام المادية على مدار 24 ساعة، إذ أتاحت الغرفة التصويت الإلكتروني للناخبين على مدار اليوم، فيما بلغ عدد الأصوات حتى الآن 110111 صوتاً، بينما بلغ عدد الناخبين 49703 مصوتاً. 275 ألف مشترك يحق لأكثر من 275 ألف مشترك الادلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم بمجلس إدارة الغرفة.

يذكر أن انتخابات غرفة الرياض التي تواصلت بصورة مستقرة منذ ستة عقود تعد تجربة مثرية على كلا من الصعيدين العملي والمؤسسي فيما استوعبت على مدى الدورات السابقة عقولا وخبرات في كل دوراتها التي بلغ أعضاؤها نحو 144 عضوا ضمت نخبة من الأسماء والخبرات، منهم الآباء المؤسسون لأنجح الأعمال التجارية والصناعية ومنهم الشباب الذي يقود نخبة من المؤسسات والشركات الصاعدة.