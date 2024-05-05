شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح البنك السعودي الأول إلى 2.04 مليار ريال في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق البنك السعودي الأول صافي ربح يقدر بـ 2.043 مليار ريال في الربع الأول من 2024، مرتفعا بنسبة 15.75%، مقارنة بـ 1.765 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان البنك على تداول، ارتفع صافي الربح بنسبة 16%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، فيما قابل ذلك جزئياً زيادة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل ومصاريف العمليات.

وارتفع إجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات ودخل صرف العملات. وقد قابل ذلك جزئياً زيادة في خسائر استثمارات بالتكلفة المطفأة.

وبحسب البيان، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي بسبب زيادة الرواتب و مصاريف الموظفين والاستهلاك والإطفاء. وقد قابل ذلك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح بنسبة 10% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات. قابل ذلك زيادة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل ومخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وارتفع إجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي بسبب زيادة الدخل من الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، وصافي دخل الأتعاب والعمولات. وقد قابل ذلك جزئياً زيادة في صافي مصاريف العمليات الأخرى.

ويعود سبب الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي إلى انخفاض مصاريف الاستهلاك والإطفاء والإيجار والمصاريف المتعلقة بالمباني. وقد قابل ذلك جزئياً زيادة في رواتب ومصاريف الموظفين.