شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح البنك السعودي للاستثمار إلى 442.4 مليون ريال بالربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق البنك السعودي للاستثمار صافي ربح في الربع الأول من 2024 يقدر بنحو 442.4 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 8.19%، مقارنة بـ 408.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان البنك على تداول، ارتفع صافي الربح بنسبة 8.2% نتجت من الارتفاع في إجمالي دخل العمليات.

وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.3% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ودخل الرسوم من الخدمات المصرفية وصافي دخل العمولات الخاصة، قابله انخفاض في المكاسب من استبعاد سندات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وأرباح تحويل عملات أجنبية.

وبحسب البيان، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 0.8٪ نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى والاستهلاك والإطفاء ورواتب ومصاريف الموظفين ومخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، قابله انخفاض في مصاريف الإيجار ومصاريف مباني.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح بنسبة 1.1 % خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى الانخفاض في إجمالي دخل العمليات وارتفاع في مخصصات الزكاة، قابله انخفاض في إجمالي مصاريف العمليات.

وانخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة 0.7% نتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، وأرباح تحويل عملات أجنبية، قابله ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الرسوم من الخدمات المصرفية.

وتراجع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2.9٪ نتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، والاستهلاك والإطفاء ومصاريف الإيجار والمباني، قابله ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب ومصاريف الموظفين.