شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «سلوشنز» ترتفع إلى 353 مليون ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) بنسبة 16.11%، في الربع الأول من 2024، مسجلة 353 مليون ريال، مقارنة بـ 304 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 49 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 13 مليون ريال نتيجةً لارتفاع الإيرادات بمبلغ 133 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 120 مليون ريال.

وفي المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل طفيف بمبلغ 0.1 مليون ريال، نتيجةً لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 9.3 مليون ريال، والذي قابله انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 9.2 مليون ريال، فيما انخفض مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 48 مليون ريال.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 191 مليون ريال مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 155 مليون ريال نتيجةً لانخفاض تكاليف الإيرادات بمبلغ 214 مليون ريال والذي قابله انخفاض في الإيرادات بمبلغ 59 مليون ريال.

وانخفضت المصاريف التشغيلية بمبلغ 10 ملايين ريال، نتيجةً لانخفاض المصاريف العمومية والادارية بمبلغ 36 مليون ريال، والذي قابله ارتفاع في مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 26 مليون ريال.

وانخفض كذلك مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 56 مليون ريال.