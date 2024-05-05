شكرا لقرائتكم خبر عن قبل نصف ساعة من انتهاء التصويت.. 120091 مشاركًا في انتخابات غرفة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت انتخابات غرفة الرياض 120091 صوتًا و53541 مصوتًا حتى الساعة 7.30 مساء اليوم الأحد.

وما زال التصويت مستورًا على موقع الوزارة هنا.

يحق لأكثر من 275 ألف مشترك الإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم بمجلس إدارة الغرفة، ويحق لكل ناخب التصويت لـ4 مترشحين. 6 عقود يذكر أن انتخابات غرفة الرياض التي تواصلت بصورة مستقرة منذ 6 عقود تعد تجربة مثرية على الصعيدين العملي والمؤسسي.

فيما استوعبت على مدى الدورات السابقة عقولًا وخبرات في كل دوراتها التي بلغ أعضاؤها نحو 144 عضوًا ضمت نخبة من الأسماء والخبرات، منهم الآباء المؤسسون لأنجح الأعمال التجارية والصناعية، ومنهم الشباب الذي يقود نخبة من المؤسسات والشركات الصاعدة .