شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء وعدد الأصوات.. نتائج انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض‎ والان نبدء بالتفاصيل



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الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض للدورة 19 (1445 - 1449 هـ)، صدور نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات مساء اليوم الأحد، عبر نظام التصويت الإلكتروني.وفيما يلي أسماء الفائزين:1- إبراهيم بن عبد الرحمن محمد بن الشيخ (9976 صوت)‏2- فواز بن عوض تراحيب العطاوي (8381 صوت)‏3- فيصل بن سعود السهلي (7989 صوت)‏4- تركي بن خالد محمد العجلان (7905 صوت)5- سلمان بن مسعد سعود العتيبي (6578 صوت)‏6- عبدالسلام بن عبدالرحمن ناصر الماجد (6234 صوت)‏7- سالم بن علي سعيد العجمي (6058 صوت)‏8- نغيمش بن فهد عبدالهادي العجمي (5710 صوت)‏9- عجلان بن سعد محمد العجلان (5657 صوت)

يذكر أن انتخابات غرفة الرياض التي تواصلت بصورة مستقرة منذ 6 عقود تعد تجربة مثرية على الصعيدين العملي والمؤسسي.

فيما استوعبت على مدى الدورات السابقة عقولًا وخبرات في كل دوراتها التي بلغ أعضاؤها نحو 144 عضوًا ضمت نخبة من الأسماء والخبرات، منهم الآباء المؤسسون لأنجح الأعمال التجارية والصناعية، ومنهم الشباب الذي يقود نخبة من المؤسسات والشركات الصاعدة.