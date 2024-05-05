شكرا لقرائتكم خبر 122 % زيادة في أرباح مجموعة تداول بالربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أرباح شركة مجموعة تداول السعودية القابضة إلى 202 مليون ريال خلال الربع الأول 2024 مقابل 91 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 122%، وفق النتائج المالية المنشورة على موقع تداول.

وبلغ إجمالي الربح 261.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م مقارنة مع 122.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع نسبته 112.9%.

وبلغ الربح التشغيلي 192.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م مقارنة مع 64.3 مليون ريال في الربع المماثل بارتفاع 199.0%.

وبلغت ربحية السهم 1.68 ريال في الربع الأول من العام 2024م، مقارنة مع 0.76 ريال في الربع المماثل بارتفاع 121.9%.

وأرجعت الشركة أسباب ارتفاع صافي الربح للربع الأول من العام 2024م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ما يلي:

– بلغت الإيرادات التشغيلية 387.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م، مقارنة مع 224.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل ارتفاعا بنسبة 72.8%، ويعود سبب الارتفاع في الإيرادات التشغيلية إلى ارتفاع إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة ارتفاع قيم التداول بنسبة 113.3%، إلى جانب ارتفاع إيرادات خدمات التكنولوجيا والبيانات بنسبة 49.5%.

– بلغت المصاريف التشغيلية 195.4 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م، مقارنة مع 160.0 مليون ريال في الربع المماثل، مما يمثل زيادة بنسبة 22.1%. ويعود الارتفاع في المصاريف التشغيلية خلال الربع الأول إلى توحيد البيانات المالية لشركة شبكة مباشر المالية، اعتبارا من 7 مايو 2023م، بعد الاستحواذ على حصة 51%، إلى جانب الزيادة في تكاليف القوى العاملة بسبب الزيادة في عدد الموظفين وفقا لخطة المجموعة، وزيادة تكاليف صيانة الأنظمة.

وأشارت الشركة إلى تنظيم قطاعات أعمال المجموعة على أساس الخدمات المقدمة وفيما يلي تفاصيل لإيرادات القطاعات:

– قطاع أسواق المال: ارتفعت إيرادات قطاع أسواق المال بنسبة 84.8% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 133.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع قيم التداول بنسبة 113.3%.

– قطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات: ارتفعت إيرادات قطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات بنسبة 49.5% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 47.0 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع إيرادات خدمة الاستضافة في مركز البيانات، بالإضافة لمساهمة إيرادات شركة شبكة مباشر المالية.

– قطاع خدمات ما بعد التداول: ارتفعت إيرادات قطاع خدمات ما بعد التداول بنسبة 71.7% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 207.0 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م، مدفوعةً بشكل أساسي بارتفاع قيم التداول بنسبة 113.3%.