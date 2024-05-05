شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية الاجتماعية" يطلق قروضًا خضراء لتمويل مشاريع صديقة للبيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية م. سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، إن البنك يعمل على إطلاق حزمة متنوعة من القروض الخضراء، لتمويل مشاريع صديقة للبيئة تستهدف الأفراد والشركات، للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وخفض الانبعاثات الكربونية.

واستعرض خلال مشاركته في منتدى الاستثمار البيئي 2024، الذي تنظمه غرفة الشرقية تحت شعار "استعادة واستدامة"، الدور الفاعل والمؤثر الذي يقدمه البنك ضمن مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة بوصفه أحد أكبر البنوك التنموية في المنطقة.

خدمات تمويلية

وركز الحميدي في حديثه على الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك في المشاريع الريادية لحماية البيئة وخفض معدلات التلوث، مشيرًا إلى المشاريع البيئية التي حظيت بدعم البنك، مثل مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، والاستثمار في المخلفات الزراعية والأسمدة الطبيعية، والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية والسياحية البيئية.



بالإضافة إلى استخدام المخلفات في مجال التشييد وتقليل حجم الانبعاثات، الأمر الذي عزز من زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية وأسهم في تحفيز الاستثمارات الريادية الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر.

كما سلط الضوء على الخدمات التمكينية التي وفرها البنك للمنطقة الشرقية في عام 2023، التي استفاد منها 9,281 مواطنًا، مبرزًا بعض من قصص النجاح بهذا المجال في مختلف مناطق المملكة.