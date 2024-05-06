شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة يهدد العالم بركود عميق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصبح الاقتصاد العالمي مهدد بالدخول في ركود عميق، بعدما أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم لايزال مرتفعًا بشكل كبير في الأشهر الأخيرة ذاكرًا إنه لا يخطط لخفض أسعار الفائدة حتى يكون لديه "ثقة أكبر" في أن زيادات الأسعار تتباطأ بشكل مستدام إلى هدفها البالغ 2%، لكن هذا القرار يضع الكثير على المحك وسط احتمالات تأجيل خفض أسعار الفائدة ليس في أمريكا فقط، ولكن في عدة دول حول العالم كذلك، وفق ما ذكرت صحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية. استبعاد سيناريو رفع الفائدة استبعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، احتمال أن تكون الخطوة التالية للسياسة النقدية في اجتماع يونيو هي رفع أسعار الفائدة، قائلًا: أعتقد أنه من غير المرجح أن تكون الخطوة التالية لسعر الفائدة هي رفع سعر الفائدة..أقول إن هذا غير محتمل". أعلى مستوى في عقدين أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره في بيان بعد اجتماعه الأخير في مايو حيث أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ عقدين عند 5.3% تقريبًا.

ومؤخراً، أدت العديد من التقارير التي جاءت أكثر من المتوقع بشأن الأسعار والنمو الاقتصادي إلى تقويض اعتقاد بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم يتراجع بشكل مطرد.

كما برز مزيج أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم المستمر كتهديد محتمل لمحاولة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن. التضخم العنيد جاء في بيان الأربعاء: "في الأشهر الأخيرة كان هناك تأخرفي إحراز مزيد من التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2%".

وتعكس رسالة البنك المركزي الأخيرة تحولاً مفاجئاً في جدوله الزمني بشأن أسعار الفائدة. مغايرة توقعات الثلاث تخفيضات وفي اجتماعهم الأخير في 20 مارس توقع صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024 ومن المحتمل أن تبدأ التخفيضات في يونيو.

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ومن شأن تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يؤدي بمرور الوقت إلى خفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات بما في ذلك الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. نوفمبر وتخفيض وحيد ولكن نظرا لاستمرار التضخم المرتفع تتوقع الأسواق المالية الآن خفضا واحدا فقط لسعر الفائدة هذا العام في نوفمبر وفقا لأسعار العقود الآجلة التي تتبعها "سي إم إي فيد واتش". تعليق جيه بي مورجان في هذه الأثناء، قال ديفيد كيلي كبير الاستراتيجيين العالميين في "جيه بي مورجان" لإدارة الأصول إن الاحتياطي الفيدرالي أعطى رسالة متشائمة بعض الشيء عندما قرر خفض إيرادات الخزانة من ميزانيته العمومية إلى 25 مليار دولار من 60 مليار دولار.

وقال: ”كان من الممكن أن يصل المبلغ إلى 30 مليار دولار”.

ذكر: ”حقيقة أنهم صرفوا تلك الـ 5 مليارات دولار الإضافية ربما لا تبدو كبيرة لكنها تشير إلى أنهم يحاولون إرسال رسالة مفادها أنهم ليسوا متشددين بما يعطي ذلك المزيد من الثقة بأنهم لن يرفعوا أسعار الفائدة مرة أخرى ولكنهم سيخفضوا أسعار الفائدة في نهاية المطاف هذا العام". ما هو سعر الفائدة المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي؟ ويستمر سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي في التحليق عند أعلى مستوى له منذ 23 عامًا عند 5.25% إلى 5.5%.

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منذ مارس 2022، رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 11 مرة من قرب الصفر إلى معدل التضخم لكنه ترك المعدل دون تغيير منذ يوليو الماضي. حجم زيادة الأجور وجاءت أخبار التضخم المثيرة للقلق يوم الأربعاء عندما قالت وزارة العمل إن إجمالي التعويضات للعمال الأمريكيين ارتفع بنسبة 1.2٪ في الربع الأول، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.9% في نهاية العام الماضي.

ومن الممكن أن يؤدي نمو الأجور بشكل أسرع إلى زيادة التضخم السريع إذا قام أصحاب العمل بتمرير تكاليف العمالة الأعلى إلى المستهلكين من خلال زيادات الأسعار.