شكرا لقرائتكم خبر عن سامية سامى: تشديد الإجراءات الخاصة بسائقى الحافلات السياحية للحد من الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار محاور العمل لتوفير تجربة سياحية آمنة والحد من حوادث الطرق وشديد الإجراءات الخاصة بسائقي الحافلات السياحية.

وقالت في حوارها مع الخليج 365؛ تم تشكيل لجنة للحد من حوادث الطرق تضم ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية مثل وزارة الداخلية ووزارة الصحة والسكان ووزارة النقل وهيئة الأرصاد الجوية وتم تنفيذ سلسلة من المبادرات المكثفة لتعزيز السلامة على الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين، بهدف خلق تجربة سياحية آمنة وممتعة.

وأضافت؛ من ناحية أخرى تم تشديد الإجراءات المتعلقة بسائقي الحافلات السياحية، بما في ذلك التحقق من خلوهم من المواد المخدرة عبر تحليلات دورية يتم إجراؤها بالتنسيق مع الجهات الحكومية الموثوقة مثل مستشفيات الشرطة.

كما يتم تعزيز الوعي بأهمية وجود سائق احتياطي في الرحلات الطويلة لضمان عدم إرهاق السائق الرئيسي، مع فرض عقوبات مشددة في حال المخالفة.

وبالنسبة للشركات السياحية ذكرت سامية سامي أنه تم حثهم على تحديث أسطول الحافلات السياحية ليشمل مركبات حديثة مزودة بأجهزة تتبع GPS وأنظمة تحديد السرعة، مع إجراء فحوصات فنية دورية للتأكد من سلامتها وتُعقد هذه الفحوصات بواسطة مهندسين متخصصين للتأكد من كفاءة كل مركبة على حدة.