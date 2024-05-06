شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم تسجل استقرارًا ملحوظًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الأسماك في سوق الجملة اليوم استقرار ملحوظ عقب تراجع واضح خلال الأيام القليلة الماضية، وفي السياق التالي نرصد آخر تطورات أسعار الأسماك في سوق العبور وهو سوق الجملة الذي يخدم منطقة القاهرة الكبرى.

وبلغ سعر البلطي 53 و 59 جنيها للبلطي رقم 1 والبلطي رقم 2 يسجل 50 و 52 جنيها والبلطي الأسواني 30 و 70 جنيها.

وسجل سعر قشر البياض 110 إلى 150 جنيها والقراميط 30 إلى 70 جنيها والمكرونة 75 إلى 115 جنيها والمكرونة السويسي 85 و 145 جنيها والبرانيس 85 و 140 جنيها والمكرونة المجمد 30 إلى 50 جنيها

وسجل سعر السبيط 180 و 400 جنيها والسمك الموسي 180 و 420 جنيها والكابوريا 40 و 220 جنيها والجمبري 1 يسجل 440 و 520 جنيها والجمبري 2 يسجل 330 و 340 جنيها والجمبري المجمد 175 جنيها.