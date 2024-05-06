شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات الغذاء والإقامة تسجل أعلى متوسـط لعدد ساعات العمل الأسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر 44.6 ساعة عام 2023، كما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور 45 ساعة مقارنة بـ 42.5 ساعة للإناث.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نشاط خدمات الغذاء والإقامة سجل أعلى متوسـط لعدد ساعات العمل الأسبوعية بمتوسط 49.6 ساعة، يليه العاملون في الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بمتوسط 49.1 ساعة، ثم العاملين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط 47.8 ساعة.

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الحكومي 42 ساعة، وسجل متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والأعمال 45.7 ساعة، بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص "داخل المنشآت" 47.8 ساعة.

وسجل نسبة المشتغلين بشكل دائم نحو 64.1% خلال عام 2023 من إجمالي المشتغلين "15 سنة فأكثر" مقابل 67.5% خلال عام 2022، وبنسبة انخفاض حوالى 3.4%، وبلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 60.5%، بينما بلغت 85.3% للإناث خلال عام 2023، و40.7% نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية.