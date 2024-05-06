شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأمريكية تلاحق جيف بيزوس وتهدد ثروته.. فما السبب؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - واجه الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، مؤسس "أمازون"، وابلًا من الأسئلة من لجنة التجارة الفيدرالية بشأن استخدامه لتطبيق المراسلة المشفر سيجنال ووظيفة الحذف التلقائي الخاصة ببيزوس وفقًا لنص شهادته الذي تم إصداره مؤخرًا، وقد يتم فرض غرامة كبيرة عليه إذا ما ثبتت هذه الاتهامات، وفق ما ذكرت شبكة بيزنس إنسايدر الأمريكية.
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يعد سيجنال تطبيق مراسلة مشفر شائع يأتي مع خيار الحذف التلقائي للرسائل نهائيًا وشجع بيزوس المديرين التنفيذيين في أمازون على التواصل معه عبر التطبيق حسبما كتبت لجنة التجارة الفيدرالية في ملفها الأسبوع الماضي.
لكنه أشار أيضًا إلى أنه ربما استمر في استخدام سيجنال ووظيفة الحذف التلقائي حتى عام 2022 لقضايا الشركة الحساسة التي لا علاقة لها بالدعوى القضائية.
ويظهر النص أيضًا أنه قدم إجابات غامضة عندما سُئل عما إذا كان قد تلقى إرشادات قانونية كاملة بشأن الحاجة إلى الحفاظ على جميع المعلومات ذات الصلة.
وقال بيزوس:"لا أعرف بالضبط متى توقفت عن استخدامه لكنني حاولت جاهد أن أكون حريصًا على عدم استخدامه للحفاظ على الرسائل".
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في العام الماضي، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد شركة أمازون بدعوى استخدام موقعها المهيمن في السوق لزيادة الأسعار وتقليل المنافسة.
ونفت الشركة أيضًا مزاعم الوكالة بشأن مكافحة الاحتكار ووصفت الدعوى بأنها "مضللة".
كشفت أمازون طوعًا للجنة التجارة عن الاستخدام المحدود للموظفين لتطبيق سيجنال منذ سنوات وجمعت محادثات سيجنال بدقة من هواتف موظفيها وسمحت لموظفي الوكالة بفحص تلك المحادثات حتى عندما لم يكن لها أي علاقة بتحقيق لجنة التجارة الفيدرالية.
ذكر بيزوس في شهادته عام 2022 إنه لا يزال يستخدم التطبيق أحيانًا لأغراض العمل لكنه قام بإيقاف تشغيل جميع وظائف الرسائل المختفية "منذ بضعة أشهر".
وبلغت ثروة بيزوس 197 مليار دولار اعتبارًا من أبريل وهي أكبر بمليون مرة من صافي ثروة المواطن الأمريكي العادي البالغة 192.700 دولار،ويمكن أن تهدد الاتهامات الأمريكية الأخيرة ثروته، في حال إذا ما طالبته السلطات بدفع غرامة كبيرة نتيجة هذه المخالفات.
دعوى مكافحة الاحتكاركان النص الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا جزءًا من شكوى جديدة قدمتها لجنة التجارة الفيدرالية الأسبوع الماضي والتي اتهمت بيزوس وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين في أمازون بحذف رسائل سيجنال عن عمد لتدمير الأدلة المحتملة التي يمكن استخدامها في دعوى مكافحة الاحتكار المستمرة ضد الشركة.
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يعد سيجنال تطبيق مراسلة مشفر شائع يأتي مع خيار الحذف التلقائي للرسائل نهائيًا وشجع بيزوس المديرين التنفيذيين في أمازون على التواصل معه عبر التطبيق حسبما كتبت لجنة التجارة الفيدرالية في ملفها الأسبوع الماضي.
نفي بيزوسخلال شهادته أمام لجنة التجارة الفيدرالية في أكتوبر 2022 نفى بيزوس في الغالب أو رفض الإجابة على أسئلة الوكالة.
لكنه أشار أيضًا إلى أنه ربما استمر في استخدام سيجنال ووظيفة الحذف التلقائي حتى عام 2022 لقضايا الشركة الحساسة التي لا علاقة لها بالدعوى القضائية.
ويظهر النص أيضًا أنه قدم إجابات غامضة عندما سُئل عما إذا كان قد تلقى إرشادات قانونية كاملة بشأن الحاجة إلى الحفاظ على جميع المعلومات ذات الصلة.
وقال بيزوس:"لا أعرف بالضبط متى توقفت عن استخدامه لكنني حاولت جاهد أن أكون حريصًا على عدم استخدامه للحفاظ على الرسائل".
أمازون والاحتكاريقدم النص نظرة على الاجتماع المتوتر بين بيزوس ولجنة التجارة الفيدرالية في الوقت الذي أصبحت فيه شركة التجارة الإلكترونية العملاقة هدفًا رئيسيًا لجهود إنفاذ مكافحة الاحتكار التي تبذلها الوكالة.
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في العام الماضي، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد شركة أمازون بدعوى استخدام موقعها المهيمن في السوق لزيادة الأسعار وتقليل المنافسة.
رد «أمازون»وقال المتحدث باسم أمازون إن ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية "لا أساس لها من الصحة".
ونفت الشركة أيضًا مزاعم الوكالة بشأن مكافحة الاحتكار ووصفت الدعوى بأنها "مضللة".
كشفت أمازون طوعًا للجنة التجارة عن الاستخدام المحدود للموظفين لتطبيق سيجنال منذ سنوات وجمعت محادثات سيجنال بدقة من هواتف موظفيها وسمحت لموظفي الوكالة بفحص تلك المحادثات حتى عندما لم يكن لها أي علاقة بتحقيق لجنة التجارة الفيدرالية.
100 تيرابايتلدى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) صورة لعملية اتخاذ القرار في أمازون بما في ذلك 1.7 مليون مستند من مصادر مثل البريد الإلكتروني وتطبيقات المراسلة الداخلية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة (من بين مصادر أخرى) وأكثر من 100 تيرابايت من البيانات.
أوائل عام 2019قال بيزوس في شهادته إنه بدأ استخدام التطبيق في أوائل عام 2019 بعد أن تعرض هاتفه للاختراق حيث يوفر تطبيق سيجنال أمانًا أفضل من الرسائل النصية العادية لأنه مشفر من طرف إلى طرف.
ذكر بيزوس في شهادته عام 2022 إنه لا يزال يستخدم التطبيق أحيانًا لأغراض العمل لكنه قام بإيقاف تشغيل جميع وظائف الرسائل المختفية "منذ بضعة أشهر".
وبلغت ثروة بيزوس 197 مليار دولار اعتبارًا من أبريل وهي أكبر بمليون مرة من صافي ثروة المواطن الأمريكي العادي البالغة 192.700 دولار،ويمكن أن تهدد الاتهامات الأمريكية الأخيرة ثروته، في حال إذا ما طالبته السلطات بدفع غرامة كبيرة نتيجة هذه المخالفات.