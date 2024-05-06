شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «السعودية للأسماك» إلى 91.4 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر الشركة السعودية للأسماك في 2023، مسجلة صافي خسارة قدرها 91.438 مليون ريال، مقابل خسائر بـ63.390 مليون ريال في العام 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع كلفة الإنتاج في مزرعة الروبيان والأسماك.

وأضافت أن الأسباب شملت: خسارة نتيجة تقييم الأصول البيولوجية بالقيمة العادلة33.8 مليون ريال، وإثبات مخصصات بقيمة ‏22.31‏ مليون ريال تخص ‏المخزون والزكاة انخفاض قيمة أصول تحت الإنشاء.