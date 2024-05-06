الاقتصاد

الروبل الروسي يصعد أمام العملات الرئيسية

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واس - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الروبل عند نهاية التداولات في بورصة موسكو اليوم الاثنين، إلى مستوى 91.1650 روبل، بانخفاض مقداره 43.50 كوبيك، مقارنة بقيمته عند إغلاق اليوم السابق.
وأنخفض سعر صرف اليورو أيضًا بواقع 32.25 كوبيك، ليصل إلى 98.4375 روبل.

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كما هبط سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل بمقدار 4.45 كوبيك، ليبلغ 12.6510 روبل.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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