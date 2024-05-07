شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع بدء تكوين المخزونات والان نبدء بالتفاصيل

الغاز الطبيعي المسال

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتقترب من 32 يورو لكل ميجاوات/ساعة، في الوقت الذي بدأت فيه عمليات تكوين المخزونات، مع زيادة الطلب على الغاز في باقي مناطق العالم.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر الغاز في العقود الهولندية القياسية للسوق الأوروبية ارتفع بنسبة 5.5%، بعد ارتفاعه خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5%.وتذبذت أسعار العقود خلال الجلسات الأخيرة، في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون المخاطر التي تهدد الإمدادات في مقابل استمرار صورة الطلب القاتمة في أوروبا، مع تباطؤ التعافي الاقتصادي الذي طال انتظاره.وفي حين مازالت إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم تواجه الاضطرابات مثل تعثر الإنتاج في إحدى المنشآت بأستراليا، نجحت أوروبا في بناء مخزوناتها استعدادا لموسم ذروة الاستهلاك في الشتاء المقبل.ومنذ الأسبوع الماضي بدأت كميات الغاز التي يتم ضخها إلى مستودعات التخزين في أوروبا تزيد على الكميات التي يتم سحبها منها لتلبية الاستهلاك.في الوقت نفسه وفي سوق الكهرباء يمكن أن يؤدي نقص إنتاج طاقة الرياح في ألمانيا إلى استمرار ارتفاع أسعار الغاز خلال الأيام المقبلة. و