سعر االدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "الدستور" سعر صرف االدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء، 7-5-2024، في البنوك المصرية.

سجل سعر شراء الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي نحو مبلغ 47.89 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء نحو 48.02 جنيه.

وصل سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 47.90 جنيه.

وصل سعر بيع الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 48.00 جنيهًا.

سجل سعر شراء الدولار اليوم الثلاثاء في بنك مصر نحو 47.90 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في بنك مصر نحو 48.00 جنيهًا.

سجل سعر شراء الدولار في بنك البركة نحو 47.85 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في بنك البركة نحو 47.95 جنيه.

سجل سعر شراء الدولار في بنك قناة السويس نحو 47.90 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في بنك قناة السويس نحو 48.00 جنيهًا.

بلغ سعر شراء الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.90 جنيه.

بلغ سعر بيع الدولار في بنك الإسكندرية نحو 48.00 جنيهًا.

وصل سعر شراء الدولار في المصرف المتحد إلى 47.90 جنيه.

وصل سعر بيع الدولار في المصرف المتحد إلى 48.00 جنيهًا.

سجل سعر شراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.10 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.20 جنيه.

سجل سعر شراء الدولار في كريدي أجريكول نحو 47.90 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في كريدي أجريكول نحو 48.00 جنيهًا.