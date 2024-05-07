شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تصعد مع رهانات خفض الفائدة وتوترات الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مدفوعة بالرهانات على تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام والإقبال على المعدن كملاذ آمن في ظل غموض يكتنف وقف إطلاق النار في غزة.وبحلول الساعة 0148 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2324.75 دولار للأوقية بعدما زاد بما يتجاوز 1 % في الجلسة الماضية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2334.30 دولار للأوقية.وقال محللون: "كان الذهب يبني قاعدة ببطء خلال الأسبوع الماضي ليظهر أن الطلب يحوم حول 2280 دولارا. ويواصل الاحتياطي الاتحادي إثارة زخم حول الخطوة التالية التي من المحتمل أن تخفض أسعار الفائدة".وصرح رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز أمس الإثنين بأنه في مرحلة ما غير محددة سيخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة. ولم يقدم جدولا زمنيا لذلك لكنه قال إن الاقتصاد يتحرك بشكل عام نحو توازن أفضل.ويتوقع المتداولون بنسبة 64 % خفض سعر الفائدة الاتحادي في سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي. وتزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.ويراقب المستثمرون عن كثب آخر التطورات في صراع الشرق الأوسط.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 27.34 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4 % إلى 957.90 دولار. وكسب البلاديوم 0.3 % ليبلغ 980.75 دولار.