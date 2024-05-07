شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو توزع 116.5 مليار ريال أرباحا عن الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أرامكو توزع أرباحا عن 3 أشهر

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أرامكو توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2024م، اليوم، بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح والتي تهدف إلى توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة.ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن أرامكو أعلنت رابع توزيع للأرباح المرتبطة بالأداء على المساهمين بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعامي 2022م و2023م.قالت شركة أرامكو: إن إجمالي المبلغ الموزع 116.51 مليار ريال (31.07 مليار دولار)، يشمل: توزيعات الأرباح الأساسية 76.10 مليار ريال، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء 40.41 مليار ريال.وأضافت شركة أرامكو، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 241,970,843,552 سهما، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.4815 ﷼ للسهم، وتشمل: توزيعات الأرباح الأساسية، بحصة 0.3145 ﷼، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، بحصة 0.1670 ﷼.وبحسب بيان شركة أرامكو على تداول، فإن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 0%، فيما سيكون تاريخ الأحقية 14 مايو 2024 للمساھمین المالكین للأسھم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق.وأفادت شركة أرامكو بأن تاريخ التوزيع سيكون في 23 مايو 2024.